Энергетика
REGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 15:58
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Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
На западе Украины произошло землетрясение
Главный центр специального контроля Украины зафиксировал в районе города Долина Ивано-Франковской области землетрясение мощностью в 3,2 балла по шкале Рихтера.
Украина.ру вчера в 04:13
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:09
Футбол
Семин может возглавить тульский «Арсенал»
По информации источника, 73-летний специалист возглавит тульский "Арсенал".
Piter.tv 08:10
Происшествия
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»
Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов
Согласно новым рекомендациям, работа во всех российских ресторанах и кафе должна начинаться с проверки сотрудников, в которую входит измерение температуры, а также получение от сотрудников информации о самочувствии их родственников.
Новый Век вчера в 07:59
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Наука
Снижение влажности повышает риск заражения коронавирусом
При понижении влажности, частицы жидкости, выделяемые организмом больного человека, становятся меньше размером, но дольше висят в воздухе.
ToDay News Ufa 04:21
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Здоровье
От коронавируса скончались уже 111 нижегородцев
За весь период в Нижегородской области подтверждено 10 503 случаев COVID-19. Количество умерших достигло 111 человек, выздоровевших – 3980.
Правда ПФО 04:18
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Гаджеты
Apple закрыла возможность джейлбрейка в iOS 13.5.1
Апдейт iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1, закрывает возможность джейлбрека для всех актуальных устройств, который был ранее реализован хакерами из команды Unc0ver.
The GEEK 02:38