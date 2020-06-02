Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

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