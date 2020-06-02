Энергетика
REGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 15:58
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель.
Экономика сегодня 04:38
Армия и оружие
Более 100 единиц техники покажут на Параде Победы в Петербурге
Военнослужащие Западного военного округа продолжают подготовку к Параду Победы, который пройдет в Петербурге 24 июня.
АБН 05:41
Общество
Совет Федерации одобрил закон о регистре сведений о россиянах
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил закон о создании единого регистра сведений о населении России.
Русская Планета 05:24
Происшествия
В Приангарье осудили директора филиала ПАО за взятку Стройнадзору
Директора филиала дочернего предприятия крупного акционерного общества в сфере электроэнергетики приговорили к 5 годам лишения свободы условно за «благодарность» в 995 тысяч рублей руководителю Стройнадзора Иркутской области.
Weacom.ru 05:12
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Армия и оружие
В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США
По словам Рудского, 29 мая при приближении самолетов США В-1В ВВС к российским границам расчеты ПВО были готовы к немедленному применению.
Рамблер вчера в 10:31
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Общество
Шойгу назвал дату открытия главного храма Вооруженных сил
Торжественная церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости 05:46
Единоборства
Федор Емельяненко обошел Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов
Американский телеканал CBS опубликовал на странице в Instagram рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств (MMA).
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество
Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США
Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США.
Metaratings вчера в 15:50
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM вчера в 07:45
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Политика
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
РИА Новости 05:17
Общество
В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
Газета.Ru 05:39
Авто
Обновленный Toyota Hilux показали на видео
Toyota опубликовала видеотизер рестайлингового пикапа Hilux, который проходит тесты под управлением гонщика Фернандо Алонсо.
Авторамблер вчера в 06:47
Общество
Салоны красоты и бани откроются в Подмосковье уже завтра
Уже с 3 июня в регионе смогут возобновить работу салоны красоты, сауны, бани и другие предприятия сферы услуг.
Kolomna-spravka.ru 04:20
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Общество
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Политика
Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут
В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.
Газета.Ru 31 мая в 11:48
Футбол
13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом
13 футболистов львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом заявил в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.
Спорт-Экспресс 05:32
Политика
Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28