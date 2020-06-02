Энергетика

REGNUMREGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении
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