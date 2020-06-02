Энергетика
REGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
Игры
Путь к лучшей версии для РС – в новом ролике эмулятора RPCS3 показали улучшения в The Last of Us и Uncharted 2 и 3
Эмулятор продолжает развиваться, и благодаря недавним доработкам энтузиастам удалось улучшить качество работы проектов The Last of Us и Uncharted 2 и 3. Производительность в The Last of Us в ряде моментов значительно выросла и устранены некоторые графические баги.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Экономика
В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели
Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Наука
Опробован эффективный способ определения рака простаты
Специалистами опробован эффективный способ определения рака простаты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:15
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Футбольные матчи вернутся в нашу жизнь с 19 июня, когда будет возобновлен сезон РПЛ.
Vprognoze.ru 07:41
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Здоровье
В Башкирии назвали клиники, для которых обязателен тест на COVID-19
Республиканских больниц, при оформлении на госпитализацию в которые нужно в обязательном порядке предъявить отрицательный тест на коронавирус, всего четыре, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Газета Республика Башкортостан 06:55
Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала идею Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
Моя Москва.онлайн 07:33
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует на НТВ 1 июня
Piter.tv вчера в 08:16
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Здоровье
Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 04:24
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
Общество
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.
РИА Новости 07:39
Наука
Пыльца из болот помогла узнать древний климат Прикамья
Пыльца растений, которая скапливается на дне озер или болот, может служить одним из самых хороших индикаторов, с помощью которых ученые могут узнать о климате прошлого.
ТАСС Наука 07:33
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25