с чего всё началось

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.

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Музыка Метрополитен-опера начнет новый сезон на три месяца позже запланированного Нью-Йоркская Метрополитен-опера начнет сезон 2020-2021 в конце декабря 2020 года, более чем на три месяца позже запланированной даты, из-за ограничений, введенных в связи с пандемией нового коронавируса.

Политика Депутат Рады констатировала, что Украина отдаляется от статуса космической державы Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что Украина всё дальше отдаляется от статуса космической державы.

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Общество Фыркал и пыхтел: астронавт Бенкен описал полет на Crew Dragon Астронавт NASA Боб Бенкен после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) поделился своими ощущениями при первом пилотируемом полете Crew Dragon.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 281

Общество Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год. 24

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 116

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 1

Общество Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. 1,1K