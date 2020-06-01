Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПремия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении
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Коммерсантъ15:58

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Стоимость нефти Urals в Европе рекордно превысила цену сорта Brent

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Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

РИА Новости15:22
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МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Car.ru 14:12
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
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Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

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Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка под Красноярском

Газета.Ru 13:14
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Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

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Газета.Ru 10:02
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Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

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Анна Кузнецова заявила, что число жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.
НТВ 08:20
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Здоровье

Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.
Российская газета 30 мая в 07:24
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Политика

Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море

МонаВиста 12:25
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
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Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

ИА Красная Весна 08:36
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Политика

1 июля в России объявят выходным днем

День голосования за поправки в Конституцию России объявят выходным.
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Политика

Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
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Технологии

Эксперты: Huawei P50 и Mate 50 перейдут на Snapdragon

Независимые аналитики сообщили, что компания Qualcomm начнет поставлять однокристальные системы Snapdragon для линеек Huawei P50 и Mate 50 в 2021 году.
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Футбол

Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ

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Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Шоу-бизнес

Гулькина посоветовала Королевой и Тарзану петь в метро

По словам исполнительницы, супруги могут пойти петь в метро.
VSE42.RU 05:11
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
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Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
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