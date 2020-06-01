Энергетика
РИА НовостиПремия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 15:58
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Гаджеты
Новейший телевизор Nokia Smart TV показали перед анонсом
Территория новостей 10:01
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Политика
Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США
Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
Фигурное катание
Фигуристы группы Плющенко сдали тесты на коронавирус
Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сдала тесты на коронавирус.
News.ru 12:33
Политика
Глава МИД Украины анонсировал новую встречу «нормандской четверки»
Новая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Известия 07:34
Политика
Емельяненко не увидел альтернативы Путину в России
Боец ММА Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Владимиру Путину на посту президента страны.
ProstoProSport 13:55
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Общество
СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже
Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости».
Росбалт 10:18
Здоровье
AP: в ВОЗ жаловались на задержку Китаем данных по коронавирусу
AP отмечает, что несмотря на публичные похвалы китайского правительства за быструю реакцию на эпидемию коронавируса, чиновники ВОЗ неоднократно жаловались в частном порядке на задержку информации Китаем.
Телеканал RTVI 06:36
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС 11:07
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае в России упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Спорт
Tencent не отодвинула OtherSide от разработки System Shock 3, но деталями студия пока не может поделиться
3DNews 13:58
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Общество
Музеи в России могут открыться в середине июля
"Кинотеатры в середине июля смогут заработать", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.
Интерфакс 06:17
Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Политика
Пропавший на Украине десантник задержан в Крыму
Украинский военный задержан в Крыму за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:41
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество
Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Энергетика
Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель
Лондон, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла более чем на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
REGNUM 04:49
Происшествия
На Петровке, 38 начались задержания пикетчиков против полицейского насилия
Коммерсантъ 13:17
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54