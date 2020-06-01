с чего всё началось

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. 84

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 300

Политика Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы. 1

Политика Емельяненко не увидел альтернативы Путину в России Боец ММА Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Владимиру Путину на посту президента страны.

Здоровье В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры. 13

Общество СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости». 45

Здоровье AP: в ВОЗ жаловались на задержку Китаем данных по коронавирусу AP отмечает, что несмотря на публичные похвалы китайского правительства за быструю реакцию на эпидемию коронавируса, чиновники ВОЗ неоднократно жаловались в частном порядке на задержку информации Китаем.

Общество В Москве опубликовали график отключения горячей воды Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". 350

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 1,2K

Общество В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 475

Автоспорт Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.

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Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 346

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 205

Общество Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 61

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 28

Общество В Ростовской области сняли ряд ограничений Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. 41

Энергетика Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель Лондон, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла более чем на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 16