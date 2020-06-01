Энергетика
РИА НовостиПремия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъ15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
Гаджеты
Huawei скоро начнет продажи планшета MatePad
Huawei MatePad для предзаказа станет доступен 5 июня, причем первые покупатели получат в подарок фирменные беспроводные наушники FreeBuds 3 и 50% скидку на фирменный стилус M-Pencil.
Astera 15:08
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия 23:25
Технологии
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Коммерсантъ 18:02
Политика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:48
Здоровье
Кузбассовцам рассказали, каких врачей нужно посетить после режима самоизоляции
По словам специалиста, жителям Кемеровской области не стоит записываться ко всем подряд врачам.
Газета Кемерова 23:35
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru вчера в 06:32
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса
RuNews24.ru 00:46
Происшествия
В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка
В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля. Информацию о похищении ребенка проверяют и полицейские.
Российская газета 07:55
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru 13:51
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 15:16
Происшествия
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК 13:20
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома
Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" у Белого дома в понедельник вечером.
РИА Новости 21:44
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:09
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32