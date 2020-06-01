с чего всё началось

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

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