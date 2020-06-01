Энергетика
РИА НовостиПремия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъ15:58
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Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Здоровье
У работника областной больницы выявлен коронавирус
Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Сахалин.Инфо 23:09
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США
Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня 20:28
Общество
Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов
Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
Известия 04:52
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com 16:20
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 17:00
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Общество
Власти Нью-Йорка ввели комендантский час
В Нью-Йорке с вечера понедельника введен комендантский час, сообщает AP.
Коммерсантъ 18:18
Общество
Россиян оштрафуют за отказ от вакцинации
Наказание для физических лиц предлагается в виде штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей.
Sibnet Новости 30 мая в 08:19
Армия и оружие
NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом
Решение США выйти из Договора по открытому небу привело к такой же опасной ситуации, в какой мир находился в 1962 году во время Карибского кризиса.
РЕН ТВ 23:05
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
Украина не намерена помогать России с поставками воды в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложил на Россию полную ответственность за проблемы с водоснабжением в Крыму.
Росбалт 17:15
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Новым главой следственного департамента МВД назначен генерал Лебедев
Моя Москва.онлайн 11:26
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
Политика
Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии АПКиТ
Киноафиша России 03:35
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
Bookmaker-ratings.ru 07:10
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Происшествия
Серийного грабителя дач задержали в Иркутском районе
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов в Иркутском районе.
ИА Альтаир 22:30