Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПремия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении
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Коммерсантъ15:58

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Стоимость нефти Urals в Европе рекордно превысила цену сорта Brent

Российская газета18:42

Нефть марки Urals за месяц подорожала на 70%

РБК15:38

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

РИА Новости15:22

Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 40,9%

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Цена на российскую нефть Urals превысила $36 за баррель

Rambler News Service15:13

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных с 1990 года премий к сорту Brent

ТАСС14:36

Цена нефти Urals за месяц выросла на 70%

Московский Комсомолец13:32
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
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Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Здоровье

У работника областной больницы выявлен коронавирус

Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Сахалин.Инфо 23:09
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня 20:28
Общество

Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов

Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
Известия 04:52
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Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com 16:20
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 17:00
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Экономика

В России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 13:03
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Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
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Общество

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час

В Нью-Йорке с вечера понедельника введен комендантский час, сообщает AP.
Коммерсантъ 18:18
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Общество

Россиян оштрафуют за отказ от вакцинации

Наказание для физических лиц предлагается в виде штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей.
Sibnet Новости 30 мая в 08:19
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Армия и оружие

NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

Решение США выйти из Договора по открытому небу привело к такой же опасной ситуации, в какой мир находился в 1962 году во время Карибского кризиса.
РЕН ТВ 23:05
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Политика

Украина не намерена помогать России с поставками воды в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложил на Россию полную ответственность за проблемы с водоснабжением в Крыму.
Росбалт 17:15
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Политика

Новым главой следственного департамента МВД назначен генерал Лебедев

Моя Москва.онлайн 11:26
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Политика

Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
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Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии АПКиТ

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Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
Bookmaker-ratings.ru 07:10
Экономика

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
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Происшествия

Серийного грабителя дач задержали в Иркутском районе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов в Иркутском районе.
ИА Альтаир 22:30
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