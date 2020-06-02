Энергетика
REGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Общество
Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне
Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну
Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
OvideO.ru вчера в 17:27
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США
Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:10
Здоровье
В Саратовской области выявили 95 новых носителей коронавируса
Саратов, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM В Саратовской области 2 июня выявили 95 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 03:06
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 31 мая в 06:45
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe 31 мая в 23:31
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Здоровье
Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты
В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru вчера в 17:42
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Здоровье
Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат
Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
Взгляд-инфо 01:40
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Армия и оружие
Российская РЛС на Кубе опустила 2 американских самолета-невидимки
Новейшая российская РЛС, несущая боевое дежурство на Кубе, удивительным образом опустила на землю 2 американских самолета-невидимки F-22 и F-35.
Актуальные Новости 30 мая в 10:06
Футбол
Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета вчера в 03:26
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
Экономика
Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России
Урезать объем расходов придется большей части регионов России в 2020 году, иначе они будут вынуждены влезть в долги.
РЕН ТВ 31 мая в 18:45
Армия и оружие
Россия передала сирийским ВВС крупнейшую партию модернизированных истребителей МиГ-29
«В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией, российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29 Сирии во время церемонии на базе Хмеймим», - сказал военный источник.
Shraibikus News 01:43
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26