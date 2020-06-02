Энергетика

REGNUMREGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

REGNUM03:04

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

ТК Звезда00:10

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных с 1990 года премий к сорту Brent

ТАССвчера в 14:36

Нефть марки Urals за месяц подорожала на 70%

РБКвчера в 15:38

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

РИА Новостивчера в 15:22

Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 40,9%

Интерфаксвчера в 14:27

Стоимость нефти Urals в Европе рекордно превысила цену сорта Brent

Российская газетавчера в 18:42
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
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Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну

Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
OvideO.ru вчера в 17:27
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Политика

Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США

Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Футбол

Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:10
Здоровье

В Саратовской области выявили 95 новых носителей коронавируса

Саратов, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM В Саратовской области 2 июня выявили 95 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 03:06
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости 31 мая в 06:45
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Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series

Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe 31 мая в 23:31
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
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Здоровье

Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru вчера в 17:42
8
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
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Космос

Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
25
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
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Здоровье

Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат

Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
Взгляд-инфо 01:40
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Армия и оружие

Российская РЛС на Кубе опустила 2 американских самолета-невидимки

Новейшая российская РЛС, несущая боевое дежурство на Кубе, удивительным образом опустила на землю 2 американских самолета-невидимки F-22 и F-35.
Актуальные Новости 30 мая в 10:06
1
Футбол

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета вчера в 03:26
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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
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Экономика

Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

Урезать объем расходов придется большей части регионов России в 2020 году, иначе они будут вынуждены влезть в долги.
РЕН ТВ 31 мая в 18:45
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Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 вчера в 13:18
Армия и оружие

Россия передала сирийским ВВС крупнейшую партию модернизированных истребителей МиГ-29

«В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией, российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29 Сирии во время церемонии на базе Хмеймим», - сказал военный источник.
Shraibikus News 01:43
Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
3
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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