Энергетика
РИА НовостиПремия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъ15:58
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«Ему говорят: „Не подходи к нам“. Объезжают на велосипедах». Жена Плющенко — про слухи о психической болезни сына
Sport24.ru 21:23
Происшествия
Судмедэксперты подтвердили смерть Джорджа Флойда от удушения
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании.
REGNUM 18:27
Происшествия
500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.
Сахалин.Инфо 18:02
Здоровье
В Красноярске готовят дополнительные койки для больных Сovid-19
В больницах Красноярска заканчивается резервный фонд, предназначенный для больных коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 09:20
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Гаджеты
Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле
Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Число пациентов с коронавирусом в Якутии превысило две тысячи
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Якутии за последние сутки выросло на 112 и составило 2 042 человека, сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.
ТАСС вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском 21:17
Авто
Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования
Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.
Вести.Ru 03:47
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Политика
Кадыров потребовал от ОНН наказать власти США за бесчинства
В своей Telegram-канале глава Чечни обратился к международным организация, в частности к ООН, чтобы они вмешались и приняли меры в отношении официальных американских властей, чтобы не допустить практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней.
RuNews24.ru 19:38
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие
В столицу Соединенных Штатов вошли войска
В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Финансы
Доллар опустился ниже 70 рублей
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96).
ИА БанкИнформСервис 03:26
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Авто
Три самых дурацких китайских автомобиля
За рулем 08:38
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 06:12