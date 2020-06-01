с чего всё началось

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Происшествия Судмедэксперты подтвердили смерть Джорджа Флойда от удушения Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании. 227

Происшествия 500 кг краба изъяли у двоих браконьеров на берегу залива Терпения Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержаны два гражданина России за незаконную добычу ВБР.

Гаджеты Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 269

Общество Число пациентов с коронавирусом в Якутии превысило две тысячи Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Якутии за последние сутки выросло на 112 и составило 2 042 человека, сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев. 6

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.

Космос Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.

Авто Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит. 13

Гаджеты Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев. 63

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 280

Политика Кадыров потребовал от ОНН наказать власти США за бесчинства В своей Telegram-канале глава Чечни обратился к международным организация, в частности к ООН, чтобы они вмешались и приняли меры в отношении официальных американских властей, чтобы не допустить практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. 28

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 646

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 135

Армия и оружие В столицу Соединенных Штатов вошли войска В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 36

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Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 11

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 136

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 413