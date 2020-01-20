Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрения по импичменту Трампа начнутся в среду

Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
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Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

РИА Новостивчера в 19:04

Республиканцы хотят рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

News.ru00:09

Республиканцы хотят «по-быстрому» рассмотреть импичмент Трампа в Сенате

REGNUMвчера в 20:32

Politico: республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

ТАССвчера в 19:16

Республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент в ускоренном режиме

Российская газетавчера в 23:14

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

Интерфаксвчера в 16:09

Защита Трампа заявила о необходимости отклонить обвинения против него

РБКвчера в 13:42
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

В Сочи мужчина развратил 10-летнюю девочку в автобусе

В Сочи задержан 59-летний мужчина, который подозревается в развращении 10-летней девочки в автобусе.
РЕН ТВ вчера в 19:26
Общество

Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения

Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
РЕН ТВ 19 января в 18:38
Общество

Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
РБК 02:08
Политика

Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему не предлагали должности за пределами республики.
Российская газета вчера в 10:12
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
RT на русском 02:17
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

Новые Известия вчера в 06:17
Общество

Россиянам из-за сбоя ошибочно начислили пошлину за онлайн-покупки

Программное обеспечение Федеральной таможенной службы (ФТС) допустило сбой в начале января, из-за чего десяткам россиян неправильно посчитали пошлины за товары из иностранных интернет-магазинов.
Forbes 02:40
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета вчера в 06:15
Теннис

Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о поражении Шараповой на Australian Open.
ГЛАС.RU 01:36
Экономика

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
ТАСС 01:08
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 02:39
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе

По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Ридус вчера в 13:38
Кино

Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Телеканал Санкт-Петербург 02:26
Происшествия

Названа возможная причина пожара в Томской области

Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Профиль 02:12
Общество

Роспотребнадзор оценил распространение в РФ коронавируса из Китая

Возможность появления в России нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, не исключается, однако вероятность его широкого распространения по стране низкая.
Известия 02:35
Происшествия

На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ Санкт-Петербург 00:10
Здоровье

Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы

Стало известно имя нового главного врача Калининградской областной клинической больницы.
Каскад 02:11
Спорт

Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Вести.Ru вчера в 16:50
Политика

В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ

Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие

РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике

Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
РЕН ТВ вчера в 07:55
Экономика

Сбербанк обрисовал ближайшие перспективы курса рубля

Рубль будет торговаться в зоне 61.25-62.00 за доллар, считает Sberbank Asset Management Незначительная коррекция в валютах развивающихся стран на минувшей неделе отчасти привела к умеренному ослаблению рубля (на 0.9%), отмечает в комментарии директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин.
Profinance.ru вчера в 10:22
Происшествия

Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

РБК 01:23
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ 19 января в 22:48
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
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