Политика
РИА НовостиПрения по импичменту Трампа начнутся в среду
Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
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Республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент в ускоренном режиме
Российская газетавчера в 23:14
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Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Происшествия
В Сочи мужчина развратил 10-летнюю девочку в автобусе
В Сочи задержан 59-летний мужчина, который подозревается в развращении 10-летней девочки в автобусе.
Общество
Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения
Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
Политика
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему не предлагали должности за пределами республики.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Общество
Россиянам из-за сбоя ошибочно начислили пошлину за онлайн-покупки
Программное обеспечение Федеральной таможенной службы (ФТС) допустило сбой в начале января, из-за чего десяткам россиян неправильно посчитали пошлины за товары из иностранных интернет-магазинов.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Теннис
Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о поражении Шараповой на Australian Open.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Томской области
Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Общество
Роспотребнадзор оценил распространение в РФ коронавируса из Китая
Возможность появления в России нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, не исключается, однако вероятность его широкого распространения по стране низкая.
Происшествия
На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП
В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Здоровье
Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы
Стало известно имя нового главного врача Калининградской областной клинической больницы.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Политика
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Армия и оружие
РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике
Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
Экономика
Сбербанк обрисовал ближайшие перспективы курса рубля
Рубль будет торговаться в зоне 61.25-62.00 за доллар, считает Sberbank Asset Management Незначительная коррекция в валютах развивающихся стран на минувшей неделе отчасти привела к умеренному ослаблению рубля (на 0.9%), отмечает в комментарии директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.