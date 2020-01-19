Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.

Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

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