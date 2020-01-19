Политика
РИА НовостиПрения по импичменту Трампа начнутся в среду
Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
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Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Политика
Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
Происшествия
В Хабаровске полковника Минобороны осудили на три года за растрату
Хабаровский гарнизонный военный суд признал начальника вооружения-заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа полковника Александра Огневчука виновным в растрате и приговорил к трем годам колонии с выплатой 2 миллионов рублей ущерба, сообщает УФСБ России по ВВО во вторник.
Наука
Ультразвук поможет спасти от вымирания редких дельфинов
В попытках спасти редкую популяцию, исследователи прибегли к ультразвуковому сканированию беременных самок афалины.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Экономика
Власти Забайкалья отчитались о 100-процентном исполнении нацпроекта «Здравоохранение»
В целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Авто
Subaru готовит электромобиль: первый макет
Судя по всему, для электромобилей в компании готовят новый фирменный дизайн, ведь паркетник имеет мало общего с нынешними автомобилями Subaru.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Здоровье
Минздрав предложил ввести постконтактную профилактику ВИЧ
Для общественного обсуждения Минздрав разместил проект нового порядка оказания медпомощи, сообщает «Коммерсантъ».
Здоровье
До 17 человек увеличилось число случаев заражения вирусом в Китае
Китай сообщил о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса.
Гаджеты
В сети появились первые фото Xiaomi Mi 10 Pro
В сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 10.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Гаджеты
Apple готова выпустить iPhone 9 в корпусе iPhone 8
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море
Рыболовецкий траулер с 47 людьми на борту загорелся в Охотском море во вторник, 21 января.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Общество
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.