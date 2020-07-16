Коронавирус
РБКГлава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
Препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, одобрят для амбулаторного применения до конца июля. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.
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Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 08:41
Общество
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
RT на русском 08:56
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Политика
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
"Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь.
РИА Новости 08:11
Экономика
В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах
В Москве к концу 2020 года в торговых центрах могут опустеть до 8-10% торговых площадей, прогнозируют аналитики компании JLL.
Интерфакс 04:05
Автоспорт
Расселл и Латифи останутся в «Уильямсе» в 2021 году
Sports.ru 08:30
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Политика
Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США
Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM 07:46
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 15:04
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Общество
В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов
Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий.
Rambler News Service 08:09
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52