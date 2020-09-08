Создатель «Новичка» заявил, что его не применяли против Навального

Ринк подчеркнул, что даже в случае применения в отношении оппозиционера концентрации хотя бы в 400 раз меньше смертельной дозы, Навальный смог бы выйти из комы, но при этом врачи все равно бы наблюдали у него сужение зрачка (миоз).