Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Смотрите также
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Партия ЕНД выдвинет Саакашвили на пост премьера Грузии
Актер Дмитрий Певцов выписан из больницы в Коммунарке
Создатель «Новичка» заявил, что его не применяли против Навального
Сборная России по футболу победила Венгрию в матче Лиги наций
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Партия ЕНД выдвинет Саакашвили на пост премьера Грузии
В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии
Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.
Известия17:01
Подробнее о событии