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Российская газета
Российская газета

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Известия

Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Лекарство из бычьих легких резко снизило смертность от COVID-19

ИА Красная Весна01:38
РИА Новости

СМИ: препарат из бычьих легких в разы снизил смертность от COVID-19

РИА Новости23:40
Известия

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Известия17:45
РБК

СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате

РБК21:44
ТАСС

«Известия»: российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

ТАСС20:23
URA.Ru

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Оно снизило смертность в пять раз

URA.Ru18:41
РЕН ТВ

Российский препарат в 5 раз снизил смертность от COVID-19

РЕН ТВ23:24

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости01:33
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Выпущенную из Эстонии по России крылатую ракету до сих пор не нашли

Истребитель НАТО, находившийся в воздушном пространстве Эстонии, случайно выпустил в сторону российской границы ракету, которая, как сообщалось изначально, пересекла воздушное пространство России, что едва не привело к войне между Россией и альянсом.
Avia.pro22:26
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Создатель «Новичка» заявил, что его не применяли против Навального

Ринк подчеркнул, что даже в случае применения в отношении оппозиционера концентрации хотя бы в 400 раз меньше смертельной дозы, Навальный смог бы выйти из комы, но при этом врачи все равно бы наблюдали у него сужение зрачка (миоз).
Evo-rus.com01:02
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русскомвчера в 14:10
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
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В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса

Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.
ИА Красная Весна01:32
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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