Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Известия

Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Лекарство из бычьих легких резко снизило смертность от COVID-19

ИА Красная Весна01:38
РИА Новости

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

РИА Новости23:40
Известия

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Известия17:45
РБК

СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате

РБК21:44
ТАСС

«Известия»: российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

ТАСС20:23
URA.Ru

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Оно снизило смертность в пять раз

URA.Ru18:41
РЕН ТВ

Российский препарат в 5 раз снизил смертность от COVID-19

РЕН ТВ23:24

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
1,5K

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
20

Эксперты высоко оценили российский комплекс РЭБ «Гималаи» для Су-57

По мнению экспертов, российский Су-57 может превзойти конкурентов благодаря ряду инновационных решений, в числе которых использование перспективного комплекса радиоэлектронной борьбы «Гималаи».
Военное дело03:28

Российский врач рассказала об опасности популярных способов похудения

Российский врач-эндокринолог Городской клинической больницы №52 при Депздраве Москвы Татьяна Маркова рассказала об опасности таких популярных у людей с лишним весом способов похудеть, как интервальное питание и голодные диеты.
Lenta.ru17:29

Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
433

Британец продает коллекцию подаренного отцом виски, чтобы купить дом

Житель Шотландии, который каждый год до достижения 18 лет получал бутылку элитного винтажного виски Macallan на свой день рождения от отца, планирует продать с аукциона весь алкоголь, чтобы купить дом.
Российская газета00:35
5

Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову и остальных задержанных

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой и других задержанных членов Координационного совета оппозиции Белоруссии.
ТАСС03:16

Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.
ТАСС17:07