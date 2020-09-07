Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.В источнике
С чего всё началось
Известия

Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Препарат из бычьих легких снизил летальность от COVID-19 в пять раз

ИА Красная Весна18:18
ТАСС

«Известия»: сурфактант-БЛ показал эффективность при тяжелых формах коронавируса

ТАСС20:23
Life.ru

В России назвали необычное лекарство, снизившее смертность от коронавируса в пять раз

Life.ru19:05
URA.Ru

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Оно снизило смертность в пять раз

URA.Ru18:41
РБК

СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате

РБК21:44
РЕН ТВ

Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

РЕН ТВ17:56
Известия

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Известия17:45

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 07:09
1,5K

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
8

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русскомвчера в 10:28
9

NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
RT на русском19:50
2

Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
30

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
783

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известиявчера в 04:45
228

Определен эпицентр нового тайфуна «Хайшен», который ударит по Приморью

Смотрите такжеМЧС направило дополнительные группировки сил в районы Приморья, где ожидают новый тайфун Согласно прогнозам, тайфун начнет формировать собственный фронт уже 7 сентября, а ливни продлятся около суток.
Общественное телевидение Россиивчера в 02:23
12