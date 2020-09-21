Младенцев сообщил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. На первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться, пояснил глава компании.