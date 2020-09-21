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Известия

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

Младенцев сообщил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. На первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться, пояснил глава компании.В источнике
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BFM.ru

Лекарства, которых нет. Можно ли приобрести в аптеках препараты от COVID-19?

BFM.ru05:32
RT на русском

В аптеках России начались продажи препарата от COVID-19 «Арепливир»

RT на русском05:24
РИА Новости

Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата

РИА Новости06:13
ТАСС

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

ТАСС03:37
РБК

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

РБК05:39
ПолитРоссия

Лекарство от COVID-19 «Арепливир» начало продаваться в российских аптеках

ПолитРоссия03:55
Вести ФМ

Инновационный российский препарат от COVID-19 появился в продаже

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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Коммерсантъ04:24
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