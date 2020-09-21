Продажи препарата от коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, начались в аптеках России, сообщил ТАСС генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

с чего всё началось

"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички". В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская". Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку.

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

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