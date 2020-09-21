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РИА Новости
РИА Новости

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички". В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская". Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку.В источнике
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Коммерсантъ

Препарат от COVID-19 «Арепливир» появился в аптеках Москвы

Коммерсантъ06:03
РБК

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

РБК05:39
BFM.ru

Лекарства, которых нет. Можно ли приобрести в аптеках препараты от COVID-19?

BFM.ru05:32
РИА Новости

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

РИА Новости04:49
ТАСС

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

ТАСС03:37
RT на русском

В аптеках России начались продажи препарата от COVID-19 «Арепливир»

RT на русском05:24
ПолитРоссия

Лекарство от COVID-19 «Арепливир» начало продаваться в российских аптеках

ПолитРоссия03:55

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46
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Министр природных ресурсов Алтайского края ушел в отставку

"Губернатор подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС07:48
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Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новости04:32
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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