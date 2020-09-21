Коронавирус
РИА НовостиПрепарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички". В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская". Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку.
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