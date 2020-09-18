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Парламентская газета
Парламентская газета

Препарат от коронавируса «Арепливир» появится в аптеках с 21 сентября

Российский препарат против коронавируса «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября, его упаковка будет стоить от 12 130 рублей, сообщает ТАСС. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
Подробнее о событии
ТАСС

Цена на «Арепливир» и более 30 млн заражений в мире. Главное о коронавирусе за 18 сентября

ТАССвчера в 12:04
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

РИА Новости20:32
Телеканал 360°

«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

Телеканал 360°вчера в 15:29
Lenta.ru

Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:34
Комсомольская правда

Последние новости на утро 19 сентября 2020: Стала известна цена двух российских препаратов от коронавируса

Комсомольская правда00:16
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ruвчера в 13:37
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 09:05

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
Газета.Ru03:37
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Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Атлантическое командование НАТО начало функционировать в Норфолке в США

Вашингтон, 17 сентября 2020, 23:26 — REGNUM Новое оперативное Атлантическое командование Североатлантического альянса начало функционировать в городе Норфолке в американском штате Вирджиния, сообщает 17 сентября пресс-служба военного блока НАТО.
REGNUM17 сентября в 16:26

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ruвчера в 06:15

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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