Препарат от коронавируса «Арепливир» появится в аптеках с 21 сентября
Российский препарат против коронавируса «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября, его упаковка будет стоить от 12 130 рублей, сообщает ТАСС. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей
Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
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