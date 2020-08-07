Препарат от коронавируса получил российский патент
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Лекарство называется «Лейтрагин». Он может предотвратить или смягчить осложнения от инфекции ковид. Разработчики подчеркивают, что это единственный в мире препарат дельта-опиоидных рецепторов, который используется в практикующей медицине.В источнике
С чего всё началось
На сайте
агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
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В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса
Rambler News Service5 августа в 07:32