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Известия Мордовии
Известия Мордовии

Препарат от коронавируса получил российский патент

Лекарство называется «Лейтрагин». Он может предотвратить или смягчить осложнения от инфекции ковид. Разработчики подчеркивают, что это единственный в мире препарат дельта-опиоидных рецепторов, который используется в практикующей медицине.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
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ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58
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В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33
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В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

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В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
12

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57
9

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
12

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51
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Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

Возглавить Анапу предложено вице-губернатору Краснодарского края

Анапа, Краснодарский край, 7 августа 2020, 14:51 — REGNUM Заместителю губернатора Краснодарского края Василию Швец предложено возглавить город-курорт Анапу, об этом 7 августа в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
REGNUM07:51
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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