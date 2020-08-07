Препарат от коронавируса получил российский патент

Лекарство называется «Лейтрагин». Он может предотвратить или смягчить осложнения от инфекции ковид. Разработчики подчеркивают, что это единственный в мире препарат дельта-опиоидных рецепторов, который используется в практикующей медицине.