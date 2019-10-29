Общество

ИзвестияИзвестияПреподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Соответствующий пост он опубликовал во вторник, 29 октября, на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать242
Гасан Гусейнов
А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна.
— Гасан Гусейнов, филологРИА Новости 11:09
с чего всё началось
В своем посте
 Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Московский Комсомолец11:38

Подробнее о событии

Профессор ВШЭ объяснил свои слова об «убогом» и «клоачном» русском языке

РБК13:22

Филолог из НИУ ВШЭ объяснил слова об «убогом и клоачном» русском языке

Взгляд.ру13:42

«Прекрасные» профессора ВШЭ: Ещё один преподаватель Высшей школы экономики публично оскорбил жителей России

Царьград08:31

Профессор ВШЭ назвал русский язык убогим

URA.Ru11:53

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Газета.Ru11:51

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим

РИА Новости11:09

Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Говорит Москва13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Армия и оружие

ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
RT на русском 09:46
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Политика

Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Единоборства

Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA

RT на русском 13:32
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Политика

Новак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа

О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
Красная весна вчера в 13:39
Музыка

Наргиз прокомментировала сообщения о «пьяном» концерте в Уссурийске

РИА Новости 13:08
Авто

Привычки, которые помогут продлить жизнь мотора

Автомобильные эксперты дали пять советов по увеличению ресурса автомобильного мотора, которые помогут отсрочить капитальный ремонт.
МедиаПоток 04:24
Шоу-бизнес

Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках

Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском вчера в 08:24
Армия и оружие

Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве.
Lenta.ru 12:49
Политика

МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Коммерсантъ 13:36
Общество

Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений

Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Технологии

Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе Google

Пользователи интернета по всему миру сообщают о проблемах в работе поисковой системы Google, передает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Аргументы и Факты 13:12
Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово

Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
РИА Новости 13:37
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Происшествия

Мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Lenta.ru 01:22
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Общество

Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги

Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
РИА Новости 09:59
Армия и оружие

Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом

Газета.Ru 13:09
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Политика

Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru вчера в 16:51
Космос

Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»

Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное