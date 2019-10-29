Общество

ИзвестияИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
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«Говорят грязно, врут, злословят»: Профессор ВШЭ до своего откровения о русском предлагал рецепт «очищения»

Царьградвчера в 17:53

Декан факультета ВШЭ оценил слова преподавателя об «убогом» русском языке

РБКвчера в 16:36

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Взгляд.рувчера в 08:58

Преподаватель ВШЭ объяснил, что русскому языку не повезло из-за говорящих на нем «болванов»

Телеканал 360°вчера в 13:42

Преподаватель ВШЭ попытался оправдать слова об «убогом» русском языке

РЕН ТВвчера в 14:19

Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Говорит Москвавчера в 13:28

В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об «убогом» русском языке

РИА Новостивчера в 18:15
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Более 50% россиян отдают предпочтение отечественным интернет-сервисам

«Люди готовы отказаться от использования зарубежных платформ в пользу аналогичных российских, поскольку считают, что таким образом они поддержат ускоренное развитие российского рынка цифровых услуг», - указано в исследовании ИРИ.
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Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
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Танкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян

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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

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Общество

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русском вчера в 23:10
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Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи».
Бомбардир.ру 01:44
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Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Экономика

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
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Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
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Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Общество

Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака

Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
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Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
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На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения

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Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
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Ученые выяснили, как формируются «раковые супермагистрали»

Исследование, опубликованное в журнале Nature Materials, показывает, как изменения в структуре тканей способствуют метастазированию раковых клеток.
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Происшествия

Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт

Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу.
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Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
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Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
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Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
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На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
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Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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