Общество
ИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
Читать в источнике
Оценить367
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram жизнерадостный снимок.
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Шоу-бизнес
Рядом с жизнерадостной и цветущей Юлией Снигирь Евгений Цыганов выглядит грустным и подавленным
Исполнительница главной роли Юлия Снигирь появилась на красной дорожке в сопровождении возлюбленного Евгения Цыганова.
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Гаджеты
В России представили самый удобный кнопочный телефон
Российская компания «Иной» объявила о выпуске телефона Inoi 117B.
Политика
Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота
Политика
Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста
Шоу-бизнес
Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл
Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Культура
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой
Напомним: ранее Алла Борисовна анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Политика
МИД РФ выразил опасения из-за разработки США крылатых ракет
МИД РФ выразил свои опасения в связи со своими наблюдениями за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Футбол
Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР
Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).