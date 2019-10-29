Общество

ИзвестияИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
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Декан факультета ВШЭ оценил слова преподавателя об «убогом» русском языке

РБК16:36

Коллега преподавателя Высшей школы экономики оценил его слова об «убогом» русском языке. «Это не вполне адекватно»

URA.Ru16:38

Филолог из НИУ ВШЭ назвал современный русский язык «убогим и клоачным»

Взгляд.ру08:58

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Известия15:17

Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Говорит Москва13:28

Профессор ВШЭ объяснил свои слова об «убогом» русском языке

РИА Новости16:20

«Прекрасные» профессора ВШЭ: Ещё один преподаватель Высшей школы экономики публично оскорбил жителей России

Царьград08:31
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МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
Известия 07:14
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram жизнерадостный снимок.
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Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
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Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва

По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
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Наука

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
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Шоу-бизнес

Рядом с жизнерадостной и цветущей Юлией Снигирь Евгений Цыганов выглядит грустным и подавленным

Исполнительница главной роли Юлия Снигирь появилась на красной дорожке в сопровождении возлюбленного Евгения Цыганова.
Woman.ru 13:30
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
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Гаджеты

В России представили самый удобный кнопочный телефон

Российская компания «Иной» объявила о выпуске телефона Inoi 117B.
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Политика

Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости 16:43
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве

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Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»

Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Космос

В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер 26 октября в 15:56
Культура

Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ

Информ Полис online вчера в 23:55
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Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Космос

Россия и Япония могут создать космического робота

Ореанда-Новости вчера в 18:18
Политика

Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста

Украина.ру 10:35
Шоу-бизнес

Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл

Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Дни.ру 09:49
Культура

Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой

Напомним: ранее Алла Борисовна анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны.
Российская газета 09:07
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика

МИД РФ выразил опасения из-за разработки США крылатых ракет

МИД РФ выразил свои опасения в связи со своими наблюдениями за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет.
РЕН ТВ 13:31
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Футбол

Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 15:31
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Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Технологии

WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля

В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
РБК 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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