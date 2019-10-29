Общество
ИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
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с чего всё началось
Ранее пост преподавателя в соцсетях вызвал волну возмущения, а также яростное обсуждение среди пользователей, многие из которых не согласились с автором.Общественное телевидение Россиивчера в 14:44
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Футбол
Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко
RT на русском 02:36
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 28 октября в 06:36
Кино
Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети
Актуальные Новости вчера в 06:03
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Российская газета вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Экономика
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Газета.Ru 02:00
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
RT на русском вчера в 21:59
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Экономика
Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.
РБК 02:32
Происшествия
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Транспорт
В Воронеже водители двух маршрутов саботировали работу
В среду, 30 октября, водители маршрутов №6 и 15 саботировали работу, сообщили в пресс-службе мэрии.
АиФ Воронеж 02:45
Политика
12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.
Вести.Ru вчера в 19:40
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Очередной скандал, связанный с коррупцией в ФИФА, всплыл в издании The Insider, которое со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщило, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.
ODDS.ru 03:19
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Единоборства
Кадр дня: Сауль «Канело» Альварес прилетел в Лас-Вегас
Allboxing.ru 02:55
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
RT на русском вчера в 05:27
Армия и оружие
Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли
В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны.
Газета.Ru 02:21
Общество
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Происшествия
65 лет назад в Бермудском треугольнике пропал самолет с военными
65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге.
Газета.Ru 02:06
Общество
В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты
В Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, имевшая статус старейшей жительницы планеты.
Актуальные Новости 02:36