с чего всё началось

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Происшествия Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26 В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.

Шоу-бизнес В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.

Экономика Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.

Кино HBO анонсировал приквел к «Игре престолов» Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).

Энергетика Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.

Экономика Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2% Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.

Происшествия В Москве в районе Лефортово загорелся автобус В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.

Транспорт В Воронеже водители двух маршрутов саботировали работу В среду, 30 октября, водители маршрутов №6 и 15 саботировали работу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Политика 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Футбол Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА Очередной скандал, связанный с коррупцией в ФИФА, всплыл в издании The Insider, которое со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщило, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Армия и оружие Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны.

Общество Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Происшествия 65 лет назад в Бермудском треугольнике пропал самолет с военными 65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге.