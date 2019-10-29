Общество

ИзвестияИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
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«Говорят грязно, врут, злословят»: Профессор ВШЭ до своего откровения о русском предлагал рецепт «очищения»

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РБКвчера в 16:36

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РЕН ТВвчера в 14:19

Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Говорит Москвавчера в 13:28

В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об «убогом» русском языке

РИА Новостивчера в 18:15
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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