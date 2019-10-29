Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

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