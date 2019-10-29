Общество
ИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
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Преподаватель ВШЭ объяснил, что русскому языку не повезло из-за говорящих на нем «болванов»
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Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Экономика
Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года
Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Общество
В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit
Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Политика
В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск
В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Наука
Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии
Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что избиение девочки другими детьми в детсаду это ЧП. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
Смартфоны по меньшей мере 100 журналистов, «диссидентов» и правозащитников были взломаны при помощи израильской шпионской программы Pegasus, созданной NSO Group.
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
Политика
12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.
Экономика
Инвесторам оставили переходный период
Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Шоу-бизнес