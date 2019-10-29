Общество
ИзвестияПреподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.
Читать в источнике
Оценить444
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Политика
Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса
Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Политика
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Наука
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Ранее Reuters со ссылкой на два источника в ливанском правительстве сообщал, что Харири собирается уйти в отставку на фоне двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну.
Шоу-бизнес
Мать Риты Дакоты снова выходит замуж
Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай
Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Хоккей
Торонто Мейпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 3:3
Идёт третий период, счёт равный — 3:3. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Третью шайбу гостей на 45-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентом выступил Ти Джей Оши.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Политика
МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом в Донбассе.