Общество

Российская газетаРоссийская газетаПреподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет. Законопроект на эту тему внесен в Госдуму. Авторами выступили депутаты от "Единой России" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.
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В Госдуме предложили проводить психиатрическое освидетельствование преподавателей

Телеканал Санкт-Петербург12:34

В Госдуму внесли законопроект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей

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В Госдуме предложили обязать педагогов проходить психиатра каждые 5 лет

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Газета.Ru16:24

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Интерфакс12:23

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Фонтанка.Ру11:54

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

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