Общество
ИзвестияПреподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Преподаватели филологического факультета МГУ не знают о случаях домогательства в университетской среде. Так они в беседе с «РИА Новости» в четверг, 14 мая, прокомментировали открытое письмо студентов, выпускников и преподавателей вуза, в котором описывается эта проблема.
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с чего всё началось
Открытому письму предшествовала статья студенческого журнала DOXA, в которой учащиеся филфака МГУ сообщили о харассменте со стороны девяти преподавателей, в том числе Сергея Князева.Плюс один +112:29
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Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Коммерсантъвчера в 16:57
«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине
ФедералПрессвчера в 12:22
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Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
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РИА Новости 11:09
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Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
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В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
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Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
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В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
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Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
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В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке автомобиля к пропуску
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ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
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Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным
В четверг стало известно, что Семин 31 мая оставит свой пост, поскольку руководство «Локо» решило не пролонгировать с 73-летним прославленным тренером сотрудничество.
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