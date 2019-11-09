В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ. Утром 9 ноября подозреваемого обнаружили на набережной Мойки с частями тела убитой и травматическим пистолетом, пишут "Питерские заметки". Ранее этот преподаватель уже становился участником скандала.

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