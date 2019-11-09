Происшествия
ВедомостиПреподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве
Имя задержанного в сообщении следователей не приводится. По данным агентства «Невские новости» и издания 47news, речь идет о 63-летнем преподавателе истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олеге Соколове.
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с чего всё началось
Утром 9 ноября спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину 1956 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета России.Ведомости07:40
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В Петербурге задержали преподавателя Олега Соколова, убившего молодую коллегу-любовницу
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Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ.
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