Прервалась победная серия защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко. В сегодняшнем матче 5-го тура АПЛ "Ман Сити" уступил "Норвичу" (2:3). В предыдущих 26 матчах с Зинченко в составе "Ман Сити" не проигрывал.

Прервалась победная серия Зинченко в АПЛ. «Ман Сити» с ним в составе не проигрывал 26 матчей

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