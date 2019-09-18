Происшествия
МИР 24Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры
На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
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Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы
Спорт-Экспрессвчера в 06:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
Lenta.ru 12:03
Финансы
ФРС США снова снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.
Известия 15:17
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor 12:35
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Тоттенхэм».
Metaratings 15:00
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Здоровье
Чем опасна поза «нога на ногу», рассказали врачи
Поза "нога на ногу" вызывает хроническое нарушение кровообращения нижних конечностей, ведь в ней постоянно и долгосрочно пережимаются кровеносные сосуды и нервы.
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Интернет
Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама
Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.
РИА Новости 15:44
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Политика
На Украине одобрили план отделения оператора ГТС от «Нафтогаза»
Правительство Украины одобрило план создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), который будет образован путем отделения от компании «Нафтогаз Украины».
Известия 07:08
Шоу-бизнес
Мусульманка защитила осмеянную после показа Кадыровой Бузову
Ольга Бузова на днях подверглась критике за то, что надела традиционный мусульманский наряд на открытие московского бутика дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой.
WMJ.ru 04:39
Политика
Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России
Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече.
РБК 09:00
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото
Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.
Megaobzor.com 06:28
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Общество
«Диссернет» опубликовал «рейтинг» худших ректоров России
«Диссернет» выпустил доклад о худших ректорах России, в чьих диссертациях есть некорректные заимствования и плагиат.
Росбалт 15:29
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Футбол
Гус Тил: «В ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал, в каком состоянии находится команда после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре чемпионата России — Спорт высоких достижений состоит из задачи забывать, что было в прошлом матче независимо от того, победил или проиграл.
Спорт-Экспресс 13:48
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопровождали Ту-160 ВКС РФ над Балтикой
ТК Звезда вчера в 13:09
Политика
Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице
Петр Чернышов навестил в больнице супругу Анастасию Завортнюк.
Телепрограмма вчера в 12:10
Гаджеты
В России открылся предзаказ на новые iPhone
Rambler News Service 02:33
Здоровье
Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России
Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.
Piter.tv вчера в 02:29
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Вести.Ru вчера в 05:20