Происшествия

МИР 24МИР 24Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры

На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
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Молния ударила в футболистов во время матча на Ямайке

Чемпионат13:04

На Ямайке молния ударила в футбольное поле. Пострадали 4 игрока

Sport24.ruвчера в 06:48

На Ямайке два футболиста госпитализированы из-за удара молнии во время игры

РИА Новости09:26

Видео: на Ямайке молния ударила в футболистов во время матча

РЕН ТВвчера в 10:02

Молния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков

Нева Спортвчера в 07:02

Четверо футболистов госпитализированы после удара молнии

Газета.Ru09:44

Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы

Спорт-Экспрессвчера в 06:30
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
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Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня вчера в 04:55
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Политика

Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»

Всё остальное — от лукавого, путинская интерпретация «формулы Штайнмайера», — написал Порошенко в Twitter.
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Известия 09:57
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В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения

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Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса

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Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
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