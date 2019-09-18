Происшествия
МИР 24Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры
На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
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Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы
Спорт-Экспрессвчера в 06:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Гаджеты
Обновление для Xiaomi Mi Smart Band 4 добавляет новые циферблаты
Хит этого лета в виде Xiaomi Mi Smart Band 4 получил программное обновление.
The GEEK 12:00
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Фигурное катание
Дина Аверина стала победительницей ЧМ в упражнениях с мячом
Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
Газета.Ru вчера в 13:00
Футбол
ФК «Ростов» не пустили на предматчевую тренировку на «Ростов Арену»
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 09:55
Армия и оружие
Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.
RT на русском 14:36
Футбол
«Шахтёр» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:23
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня вчера в 04:55
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»
Всё остальное — от лукавого, путинская интерпретация «формулы Штайнмайера», — написал Порошенко в Twitter.
News.ru 14:13
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань 06:13
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика
Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.
Росбалт 10:20
Авто
Mitsubishi презентует концепт нового кроссовера
Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Автоновости дня 02:41
Политика
Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»
Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика
Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России
Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Эхо Москвы 14:31
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15