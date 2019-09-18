Происшествия

МИР 24МИР 24Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры

На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
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Молния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков

Нева Спортвчера в 07:02

Четверо футболистов госпитализированы после удара молнии

Газета.Ru09:44

На Ямайке два футболиста госпитализированы из-за удара молнии во время игры

РИА Новости09:26

Видео: на Ямайке молния ударила в футболистов во время матча

РЕН ТВвчера в 10:02

Молния ударила в футболистов во время матча на Ямайке

Чемпионат13:04

На Ямайке молния ударила в футбольное поле. Пострадали 4 игрока

Sport24.ruвчера в 06:48

Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы

Спорт-Экспрессвчера в 06:30
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
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Происшествия

Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Авто

Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL

В 2020 году китайский автопроизводитель Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер TXL премиального суббренда Exeed.
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Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
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СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
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«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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Роналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры

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В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
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Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

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Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера

На автосалоне в Токио компания Mitsubishi покажет концептуальный кроссовер.
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Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
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Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
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Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Врач отметил, что после нее требуется дополнительное лечение — лучевая терапия и химиотерапия.
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Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге

Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова кардинально сменила имидж

Российская актриса Екатерина Волкова («Воронины») решилась на кардинальную смену имиджа.
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Армия и оружие

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
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Семин после «Байера» раскритиковал раннее начало игры с «Оренбургом»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не понимает, как можно после матча футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" играть в 11:30 утра в воскресенье на синтетическом поле в Оренбурге.
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Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

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Армия и оружие

CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ

Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
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«Федор» предложил основать колонию роботов на Марсе

Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
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Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

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Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
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