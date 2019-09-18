Происшествия
МИР 24Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры
На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
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Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы
Спорт-Экспресс17 сентября в 06:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:02, Вашингтон
Футбол
Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ»
18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид).
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Футбол
«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС вчера в 17:24
Здоровье
Россиянам в прямом эфире расскажут о нацпроетах здравоохранения
13 сентября глава Минздрава Вероника Скворцова в прямом эфире разъясняла вопросы зарплаты врачей, модернизации первичного звена, незарегистрированных лекарственных препаратов, борьбы с табаком и вакцинации от гриппа.
Севастополь.ру 16 сентября в 03:45
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском 16 сентября в 23:03
Авто
Hyundai представила бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20
Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили 17 сентября в 06:26
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца
21-летняя девушка заявила, что не пользуется популярностью бессменного ведущего телешоу «Поле Чудес» и все достижения — ее самостоятельная работа.
Пятый канал вчера в 07:31
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой
Российская газета вчера в 22:48
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Здоровье
Губернатор вручил главам районов социальные спецмашины
Прима 17 сентября в 09:31
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме
Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.
Газета.Ru вчера в 21:24
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49
Происшествия
В Красноярске физрук ударил ребенка и разрешил избить его другим детям
ИА 1-Line вчера в 22:10
Политика
Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира
Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru вчера в 08:15
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru вчера в 13:57
Политика
Нетаньяху прокомментировал парламентские выборы в Израиле
Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что стране нужно «сильное сионистское правительство».
RT на русском 17 сентября в 21:17
Политика
Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа действительно устала от Украины.
Известия вчера в 21:59
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 17 сентября в 08:58
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 12:03
Происшествия
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском вчера в 04:29
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51