с чего всё началось

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, являющегося депутатом городской думы.

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей Третьяк назвал ключевой момент в игре России и Швеции на молодежном ЧМ Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал РБК результат полуфинального матча молодежного чемпионата мира в Чехии, в котором сборная России в овертайме обыграла Швецию со счетом 5:4.

Энергетика Беларусь и Россия договорились о поставках нефти Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.

Общество В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".

Политика В Ираке объявили трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил трехдневный национальный траур по иранскому генералу Касему Сулеймани, который командовал силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был убит в результате авиаудара США в Багдаде.

Общество Брачный возраст в России может быть скорректирован Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.

Шоу-бизнес Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.

Армия и оружие Раскрыты принципы использования ядерной кнопки Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России.

Политика В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.

Общество Опубликована декларация о доходах Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95».

Космос Астрономы сняли гибель временного спутника Земли Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.

Наука Определен напиток, снижающий кровяное давление Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.