Политика

Lenta.ruLenta.ruПрервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился. По его словам, инцидент произошел из-за технического сбоя, передает Telegram-канал «Подъем».
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с чего всё началось
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook
 написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
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