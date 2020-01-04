с чего всё началось

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился. По его словам, инцидент произошел из-за технического сбоя, передает Telegram-канал «Подъем».

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