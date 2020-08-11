В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Дорогомиловский суд Москвы во вторник оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, признав его виновным в применении насилия в отношении полицейского в Москве, передает корреспондент ТАСС.
"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал спорные решения главного арбитра матча со «Спартаком» Василия Казарцева, который поставил в ворота московского клуба два пенальти, позволившие черноморской команде добиться ничьей (2:2).
Меркель произнесла свою речь 13 мая, а 28 мая МИД ФРГ вызвал российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
Лион, Франция, 11 августа 2020, 13:10 — REGNUM Основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио заявил, что он никогда больше не вернётся к разработке AAA-проектов (крупнобюджетные игры, рассчитанные на широкую аудиторию).
Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении 24-летнего Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева в уральской столице и угоне автомобиля.
Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.