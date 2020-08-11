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Пресненский суд Москвы может допросить актёра Михаила Ефремова сегодня

Пресненский суд Москвы может допросить сегодня актера Михаила Ефремова по делу о совершенном им смертельном ДТП.В источнике
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ТАСС

Пресненский суд Москвы может допросить Ефремова по делу о смертельном ДТП

ТАСС17:03
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 11 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда03:35
Эхо Москвы

В суде сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом в отношении актера Михаила Ефремова

Эхо Москвы23:03
Аргументы и Факты

Суд может допросить Ефремова 11 августа по делу о смертельном ДТП

Аргументы и Факты17:54
Телеканал 360°

Михаила Ефремова готовятся допросить в суде по делу о ДТП, но к нему приехала скорая. Онлайн-трансляция

Телеканал 360°06:35
Mockva.ru

Актер Ефремов даст показания в суде по делу о смертельном ДТП

Mockva.ru17:01
Российская газета

Слово - защите

Российская газета9 августа в 12:16

Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
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Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. экс-сотрудника ГП по делу о насилии над полицейским

Дорогомиловский суд Москвы во вторник оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, признав его виновным в применении насилия в отношении полицейского в Москве, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС09:01

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новости06:38
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04

Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со «Спартаком»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал спорные решения главного арбитра матча со «Спартаком» Василия Казарцева, который поставил в ворота московского клуба два пенальти, позволившие черноморской команде добиться ничьей (2:2).
Metaratings02:55

В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Малышева

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении 24-летнего Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева в уральской столице и угоне автомобиля.
Вечерние Ведомости06:54

Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.
ТАСС09:11