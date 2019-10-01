Политика
REGNUMПресс-конфереция Зеленского — «шоу с режиссером, продюсером и аудиторией»
Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский проведет «пресс-марафон» для журналистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Происшествия
Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне
В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Общество
Минтруд лишил россиян права получать социальные пособия на работе
Из текста документа следует, что прямые выплаты социальных пособий из средств ФСС закрепят на законодательном уровне и распространят по всей России.
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Политика
Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Футбол
Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020
Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Происшествия
В Екатеринбурге в массовом ДТП с фурой погиб водитель ВАЗ-21061
Как выяснилось, автокатастрофа произошла накануне на ЕКАД.
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Единоборства
Путину подарили перчатку из бриллиантов на спортивном форуме
В ходе выставки президент успел пообщаться с российскими боксёрами, которые подарили ему перчатку из бриллиантов, а так же кратко переговорил с президентом УЕФА Александером Чефериным.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.