Политика

REGNUMREGNUMПресс-конфереция Зеленского — «шоу с режиссером, продюсером и аудиторией»

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Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский проведет «пресс-марафон» для журналистов.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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