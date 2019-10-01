Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский проведет «пресс-марафон» для журналистов.

Пресс-конфереция Зеленского — «шоу с режиссером, продюсером и аудиторией»

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