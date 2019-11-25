В мероприятии примут участие: Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта; Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств; Владимир Тюлин, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ "Известия", главный продюсер боя; Камил Гаджиев, президент промоутерской компании "Fight Nights Global".

Пресс-конференция Кокляева и Емельяненко перед боем. Видеотрансляция

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