Единоборства

ИзвестияИзвестияПресс-конференция Кокляева и Емельяненко перед боем. Видеотрансляция

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В мероприятии примут участие: Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта; Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств; Владимир Тюлин, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ "Известия", главный продюсер боя; Камил Гаджиев, президент промоутерской компании "Fight Nights Global".
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Пресс-конференция Кокляева и Емельяненко перед боем. Видеотрансляция

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Спортивный функционер, общественный деятель. Президент промоутерской компании «Fight Nights Global», 1-й заместитель генерального директора Хоккейного Клуба "Адмирал", победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо.
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Михаил Викторович Кокляев
Российский спортсмен
Российский спортсмен силовых видов спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.
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