Происшествия
RT на русскомПресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла сообщения о своём задержании. Как сообщает РИА Новости, такие сообщения распространяются в СМИ и социальных сетях.
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Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Экономика
Аналитики из США оценили стратегию России по закупке золота
Неожиданная стратегия России по пополнению национального золотого резерва продолжает удивлять аналитиков из других стран.
Народные новости 11:11
Футбол
Динамо — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), изначально назначенный видеоассистентом на матч «Динамо» — «Крылья Советов» Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», куда изначально был назначен Лапочкин.
RT на русском 10:38
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Как сообщает Regnum со ссылкой на блог технической поддержки компании Apple, специальные пластиковые накладки, которые некоторые пользователи клеят на ноутбуки, не годятся для устройств MacBook, MacBook Air или MacBook Pro.
News.ru 09:51
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
В Севастополе зафиксировано четыре новых случая коронавируса
В Крыму за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 04:52
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости 09 июля в 17:12
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
Новые автомобили 00:27
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Pravda.Ru 08:18
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Происшествия
В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
У актрисы Айшварии Рай выявили коронавирус
Ранее, как сообщает РИА Новости, COVID-19 выявили у Абхишека Баччана и у его отца Амитабха Баччана.
RT на русском 10:44
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Старался атаковать, но нам не хватало скорости»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Штирии, на котором он занял третье место.
Sports.ru 10:56
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Армия и оружие
В Китае рассказали, чем Россия может победить США в войне
Аналитики китайского портала Sohu «проработали» на своих страницах сценарий конфликта между США и Россией и, учитывая оружейные возможности обеих стран, представили, кто будет более удачлив в атаке.
Shraibikus News 05:55
Происшествия
На поле в Воронеже нашли загадочные круги
На пшеничном поле в российском городе Воронеже нашли загадочные круги.
Lenta.ru 11:42
Происшествия
СМИ сообщили об избиении в Москве молодого человека компанией чеченцев
Говорит Москва 10:54