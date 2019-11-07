с чего всё началось

Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 ноября.

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Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

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Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады Кубы Генеральная Ассамблея ООН в ходе заседания 7 ноября в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США о снятии торгово-экономической блокады Кубы, существующей с 1960 года.