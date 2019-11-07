с чего всё началось

Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду.

Согласно переводу BBC с чеченского на русский, Рамзан Кадыров на встрече с региональным правительством призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». В Кремле отказались проверять слова главы республики.

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