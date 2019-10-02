Пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя государства в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в социальной сети копию его письма о принятии «формулы Штайнмайера».

Пресс-секретарь Кучмы опубликовала его письмо о «формуле Штайнмайера»

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