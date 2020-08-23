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РИА Новости
РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъ14:25
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РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новости15:31
ТАСС

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

ТАСС14:21
RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русском14:45
Известия

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Известия15:27
Коммерсантъ

Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъ14:25
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правда14:49
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБК15:54

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
РИА Новости20:37
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новости13:40