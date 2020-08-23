Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
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Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции
Комсомольская правда14:49