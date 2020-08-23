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Народные новости
Народные новости

Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко

Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъвчера в 14:25
Подробнее о событии
РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новостивчера в 15:31
ТАСС

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

ТАССвчера в 14:21
RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русскомвчера в 14:45
Известия

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Известиявчера в 15:27
Коммерсантъ

Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъвчера в 14:25
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:49
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБКвчера в 15:54

Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр

Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр Занимающийся развитием одного из гибких офисов в составе дизайн-завода «Флакон» Евгений Пермяков более чем за 330 млн руб. практически полностью выкупил здание бизнес-центра «Лойд» на Шереметьевской улице.
Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр
Коммерсантъ18:31

Россия выразила готовность обсуждать с Турцией поставку Су-35

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что ведомство рассматривает возможность переговоров с Турцией о поставке истребителей нового поколения Су-35, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВвчера в 05:39
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новостивчера в 01:00
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