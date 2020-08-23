Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
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Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
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Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции
Комсомольская правдавчера в 14:49